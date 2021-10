„Call of Duty“: Das erwartet Spieler in Season 6

„Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone“ startet in die sechste Season: In dieser wollen die Entwickler nicht nur die Story des Zombie-Modus abschließen, sondern führen auch neue Maps, Waffen und Charaktere ein. Im Trailer stellt Activision-Blizzard die neuen Inhalte näher vor. Das Season-6-Update wird bereits an die „Call of Duty“-Fans verteilt, einen kostenpflichtigen Battle-Pass mit zusätzlichen Items gibt es auch diesmal wieder.