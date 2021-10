Prostituierte von Kunden geschlagen und ausgeraubt

Es war 22.50 Uhr am Abend, als die Frau den Notruf wählte. Gegenüber den Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring gab das Opfer an, als Prostituierte zu arbeiten und mit dem Mann in seine Wohnung in Hernals gegangen zu sein. Nach erfolgter Dienstleistung und Bezahlung eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages soll der Mann sie plötzlich geschlagen und gewürgt haben.