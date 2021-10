Futter verspricht: Weg mit der Katzenallergie!

„Eine Offenbarung!“

„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner ist begeistert von dieser Innovation: „Viele unserer Leser rufen verzweifelt an, weil sie so stark auf ihr Tier reagieren und nicht wissen, was sie tun sollen. Endlich ist eine Lösung in Sicht.“ Vielleicht kann also so mancher Katzenhalter seinen Liebling schon bald wieder im Arm halten statt auf Distanz!