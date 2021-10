Schweden und Dänemark stoppen Impfung mit Moderna

Aufgrund selten aufgetretener Herzmuskelentzündungen nach der Verabreichung der Corona-Impfung von Moderna setzt Schweden das Präparat vorerst nicht mehr bei unter 30-Jährigen ein. Auch Dänemark teilte mit, das Vakzin für Menschen unter 18 Jahren auszusetzen. Alternativ kommt für die Altersgruppe in beiden Ländern nun das Vakzin von Biontech/Pfizer zum Einsatz - und damit die Impfung, mit der in Österreich die meisten Fälle von Herzmuskelentzündungen in Verbindung gebracht werden.