„Ruhe“ nach Gewittersturm in Gemeindebau

„Auch wir sind von Unwetterschäden betroffen. Unsere Keller stehen unter Wasser, aber leider nicht nur das. Durch den Kanal hat es auch Fäkalien gespült, die jetzt im Keller und in den Waschküchen sind“, berichtete Michael M. Mitte Juli. Er wende sich stellvertretend für viele andere Mieter an die Ombudsfrau, so der Leser.