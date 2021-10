Transitforum: „Das lockt nur noch mehr Lkw an“

Denn die tatsächlichen Profiteure des „Dieselprivilegs“ sind in Gurgisers Augen Transportunternehmen, die im Transit kreuz und quer durch Europa fahren, in Österreich weder Fahrzeug- noch Lenkerabgaben bezahlen und Güter in unser Land transportieren, die weit entfernt unter grob wettbewerbswidrigen Bedingungen erzeugt werden - Stichwort Klimakiller-, Kilometerfresser- und Jobkillerprodukte.