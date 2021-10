Die wahre Geschichte des „Dieselprivilegs“

Aus den erläuternden Bemerkungen zu den Gesetzen werde der eigentliche Grund für das „Dieselprivileg“ ersichtlich: Das in den Zistersdorfer Ölfeldern geförderte Erdöl ergab eine nur geringe Ausbeute an Benzin, war dagegen aber sehr gut für Dieselöl. Um die Ablieferung des geförderten Erdöls an die sowjetrussische Besatzungsmacht zu verhindern, kam in der Regierung die Überlegung auf, den Bau von Dieselfahrzeugen sowie Dieselstandmotoren zu fördern und damit den Absatz von inländischem Diesel zu sichern. Auch Petroleum, von der Bevölkerung oft zu Kochzwecken verwendet, sollte billiger werden.