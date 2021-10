Sarah Jessica Parker: Jetzt ist es endlich raus!

Jetzt ist es endlich raus! Wie Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker in dem Video von der New Yorker Fifth Avenue, wo sie als „Carrie“ mit „Miranda“ Cynthia Nixon und „Charlotte“ Kristin Davis für die letzten Szenen für die „Sex and the City“-Nachfolgeserie „And Just Like That ..." in Highheels vor der Kamera stand, mitteilte, wird die Serie bereits diesen Dezember ausgestrahlt werden.