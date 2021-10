Wechsel an Spitze der Med-Uni in Innsbruck

An der Medizinischen Universität Innsbruck erfolgte Anfang Oktober ein Wechsel an der Spitze. Nachdem der für Lehre und Studienangelegenheiten zuständige Vizerektor Peter Loidl in Pension ging, folgte Wolfgang Prodinger nach. Am Dienstag präsentierte er sich der Öffentlichkeit. Dabei gab das neue Team auch einen Ausblick.