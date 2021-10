Ehemaliger PSG-Star: Neymar „eine verwöhnte Göre“

Die Siegesserie von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 ist am Sonntag im neunten Spiel gerissen. Auch mit dem Offensiv-Quartett Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe und Angel di Maria in der Startformation verlor PSG bei Stade Rennes mit 0:2. Nach dem Match musste sich besonders Neymar einiges an Kritik anhören.