Gefälschte PCR-Tests: Amateur-Kicker gefeuert

„Eindeutige Fälschungen“

Am Samstag vor dem Spiel gegen Alt-Ottakring kam’s zum Eklat. Da bei zwei Spielern der Verdacht aufgetaucht war, dass sie gefälschte PCR-Tests in Umlauf bringen würden, wandte sich Obmann Ali Saadeddin an das angeführte Labor, um die Gültigkeit der Dokumente zu überprüfen. Die schriftliche Antwort (liegt der „Krone“ vor) der zuständigen Ärztin war ernüchternd: „Hier handelt es sich eindeutig um Fälschungen. Diese Personen waren nicht bei uns, und unsere Testzertifikate sehen inzwischen anders aus.“