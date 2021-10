Crashtests für den Kopfschutz von Feuerwehrleuten

100.000 Stück pro Jahr

Im Südpark in Linz-Pichling betreibt der Feuerwehrausstatter eine eigene Helmfertigung. Bis zu 100.000 Stück werden hier pro Jahr in zwölf Farben hergestellt – von „Tagesleuchtgelb nachleuchtend“ bis „Chrom“. Die Produkte sind weltweit gefragt: So haben rund 48.000 der Feuerwehrmänner in England Rosenbauer-Qualität am Kopf, für die Einsatzkräfte in Berlin wurden 6000 Helme produziert. „In Australien und Taiwan ist die Nachfrage sehr gut“, erzählt Hans Detzlhofer, der die Rosenbauer-Abteilung Schutzausrüstung leitet.