„Liftpapst“ mit Herz für die Natur

Schon sein Großvater, der Skipionier Sepp Bildstein (Erfinder der ersten Sicherheitsbindung) und seine Mutter Adelheit Schneider-Bildstein, die „Mutter“ des Arlberg-Skipasses, setzten Meilensteine in punkto Skisport und Tourismus. Und auch Michael hinterlässt seit nunmehr 50 Jahren nicht nur Spuren im Schnee, sondern auch im Skitourismus - und dies weit über den Arlberg hinaus. „Voraussetzung für einen funktionierenden Tourismus am Berg ist eine heile Natur“, lautet sein Credo, das er bereits vorlebte, als die Ökologiebewegung noch in den Windeln lag.