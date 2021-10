Die Nachfrage nach Sorten aus Uromas Zeit ist groß

Saftiger Geheimtipp

Roithmeier erwartet sich darum „eine gute, durchschnittliche Ernte“. Die Sortenklassiker Gala, Elstar, Delicious oder Jonagold liefert er an den Handel. Und: „Heuer ist die Nachfrage nach alten Obstsorten auch sehr groß“, plaudert er aus. Die Früchte, die in Urgroßmutters Zeiten buchstäblich in aller Munde gewesen sind, gelten jetzt wieder als Geheimtipp. Der Winterapfel Kronprinz Rudolf oder die späten Rubinette legen gerade an Geschmack und Saftigkeit zu. Roithmeier bietet diese raren Besonderheiten aber nur im Ab-Hof-Verkauf an.