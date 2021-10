Genial! Moritz Meier krönt sich zum Staatsmeister

Im Rahmen des X-Triathlons in Innsbruck fanden heute die letzten nationalen Titelkämpfe der Saison statt. Während sich die Tirolerin Carina Wasle in einem einsamen Rennen an der Spitze ihren insgesamt zwölften Staatsmeistertitel, den vierten im Crosstriathlon, sicherte, siegte bei den Herren etwas überraschend der erst 20-jährige Vorarlberger Moritz Meier.