„BepiColombo“ meistert ersten Vorbeiflug an Merkur

Dabei habe sie zugleich eine Entfernung von rund 56 Millionen Kilometern zur Sonne gehabt - was nur rund 40 Prozent der Entfernung zwischen Erde und Sonne entspreche, sagte Montagnon. Nach Angaben der europäischen Raumfahrtagentur ESA ist es der erste von insgesamt sechs Vorbeiflügen der Doppelsonde am Merkur. „BepiColombo“ muss auf seiner Hunderte Millionen Kilometer langen und mehrere Jahre dauernden Reise mehrfach an Planeten vorbeifliegen, um abgebremst zu werden, um so schließlich die endgültige Umlaufbahn um den Merkur (Bild unten) zu erreichen.