Georgi Romanow macht Italienerin zur Prinzessin

Zum ersten Mal seit der Russischen Revolution hat ein Angehöriger der Zarenfamilie in Russland seine Hochzeit gefeiert. Großfürst Georgi Romanow gab am Freitag in St. Petersburg der Italienerin Rebecca Bettarini das Jawort. Zur Trauzeremonie in der mächtigen Isaakskathedrale reisten Aristokraten aus ganz Europa in die Hauptstadt des früheren Zarenreichs. Die Braut wurde durch die Hochzeit zu Prinzessin Victoria von Russland.