Unter neuer Bahntrasse schlummert alter Goldschatz

In knapp zwei Jahren sollen bei Ebreichsdorf im Bezirk Baden Pendlerzüge über die neue, dann zweigleisige Trasse der Pottendorfer Linie rollen. Bereits vor 3000 Jahren lebten an dieser Stelle Menschen in einer bronzezeitlichen Siedlung. Das brachten Ausgrabungen jetzt zutage – und dazu noch einen wertvollen Goldschatz.