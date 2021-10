Die dritte Impfrunde ist in Vorarlberg eingeläutet

Der Auftakt zu den Auffrischungsimpfungen ist überaus zufriedenstellend verlaufen: „Die Impfbereitschaft in den Heimen ist hoch und der Wunsch nach Normalität enorm“, berichtet Daniela Jonas, Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer. In den vergangenen zwei Wochen sind in den Heimen rund 1300 Drittimpfungen durchgeführt worden, insgesamt gab es bereits 2500 Auffrischungen. Soweit die gute Nachricht.