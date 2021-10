NEOS Salzburg wählen neue Landespitze

Als Klambauers Stellvertreter wird der Internist und Zweite Landtagspräsident Sebastian Huber antreten - ebenfalls ohne Gegenkandidaten. Zudem wählen die 130 NEOS-Mitglieder am Samstag ein weiteres Mitglied im Vorstand und das sechs Personen umfassende Erweiterte Landesteam. In beiden Fällen treten mehrere Bewerber an.