Japans Prinzessin Mako heiratet ihren Kei Komuro

2018 verließ Kei zudem Japan, um in den USA Jus zu studieren. Zurückgekehrt in die Heimat ist Makos Zukünftiger allerdings erst am 27. September - ganz zum Entsetzen der japanischen Medien mit langen Haaren, die er zum Pferdeschwanz gebunden hatte. Für die am Flughafen wartenden Fotografen gab‘s von Kei jedoch nur eine Verbeugung und kein Statement.