Imster Lehrbeispiel gegen den Leerstand

Während in Tirol vielerorts verzweifelt nach neuen Siedlungsräumen gesucht wird, dümpeln viele alten Ortszentren vor sich hin, nicht selten droht der Leerstand. So auch in Imst. Dies beschäftigt die Stadtführung schon seit Jahren. Nun möchte man mit dem Interreg-Projekt „Baukultur und Leerstandsmanagement Terra Reatica“ (Volumen 50.000 Euro) Bewegung in die Thematik bringen. Das Regionalmanagement und die Dorferneuerung des Landes fungieren als Stützmauern.