Bregenzer Festspiele starten Vorverkauf für 2022

In den vergangenen Wochen wurden der markante Narrenkopf, die beiden Hände und der Ballon aus „Rigoletto“ abgebaut, von der Bühne ist derzeit nur ihr Betonkern zu sehen. Man beginne nun bald mit ersten Aufbauarbeiten für das nächstjährige Spiel auf dem See, hieß es seitens des Festivals, das wie immer ein Geheimnis um das Aussehen des neuen Bühnenbilds macht. Zunächst werde in den kommenden Wochen pilotiert und ein Stahlgerüst errichtet. Einen Eindruck, wie die neue Kulisse aussieht, werde man wohl erst im nächsten Frühjahr bekommen, so eine Sprecherin am Donnerstag zur APA.