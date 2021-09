Causa Fußach: Dokumente des Grauens

Der Anfang Juni vorgestellte RH-Bericht hatte in Vorarlberg ein regelrechtes Erdbeben ausgelöst. In diesem „Dokument des Grauens“ war zu lesen, wie in der Gemeinde Fußach über Jahre wissentlich Rechtsvorschriften verletzt und Zuständigkeiten überschritten wurden. So hat etwa der inzwischen pensionierte Finanzleiter ohne Befugnis und trotz geltendem Spekulationsverbot im Alleingang riskante Veranlagungsgeschäfte getätigt - mit einem Verlust in Millionenhöhe. Des Weiteren listete der Rechnungshof eklatante Mängel in der Personalverwaltung, in der Buchhaltung und Steuerabfuhr fest. Zur Prüfung nötige Unterlagen fehlten oder wurden privat aufbewahrt, Dienstverträge waren mangelhaft, bei der Auszählung der Gehälter agierte der Finanzleiter nach Gutsherrenart.