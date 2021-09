Blutspenden rettet Leben

Ob Unfall oder Geburt: Viele Patienten benötigen aus den verschiedensten Gründen Blutkonserven. Das Rote Kreuz lädt wieder am Wochenende zu mehreren Aktionen ein. Blut spenden kann man am 3. Oktober von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr in der Sportmittelschule Neusiedl, am 8. Oktober von 15 bis 20 Uhr im Gemeindeamt in Schattendorf sowie am 10. Oktober von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr im Gemeindezentrum Mönchhof.