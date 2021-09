Staatsverweigerer vor Gericht

Der „typische“ Anhänger der Staatsverweigererbewegung hat üblicherweise jahrelange Probleme mit Behörden, eine gescheiterte Existenz oder massive private Probleme hinter sich. Oftmals ist er auch in anderen Lebensbereichen Anhänger abstruser Verschwörungstheorien. Allen ist jedoch gemein: Sie verachten den Staat und seine Institutionen. Doch in dieses Bild wollte der angeklagte Südburgenländer so gar nicht passen.