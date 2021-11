Vincent Bueno: „Ich bin ein Kontrollfreak!“

Er darf bereits zum zweiten Mal auf der roten Couch sitzen, weil er so viel zu erzählen hat: Vincent Bueno ist zurück bei „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“. Gleich zu Beginn muss er auch schon eine ziemlich schwere Frage beantworten: Was ist für ihn gute Musik? Die Antwort scheint er sich nicht lange überlegen zu müssen: Bueno liebt Soul-Musik und generell einfach „Musik mit schwarzem Background“, denn dazu ist er aufgewachsen. Bei Rudi Dolezal verrät er was ihm bei Musik besonders wichtig ist: Ihm geht’s weniger um die Songtexte und mehr um die „Vibes“ und um das Gefühl, das in ihm ausgelöst wird. Star Filmer Rudi Dolezal will außerdem wissen: Wie wird Buenos Karriere weitergehen? Die Antwort ist besonders überraschend...