„Games with Gold“: Die Gratis-Spiele im Oktober

Microsoft hat enthüllt, welche Spiele sich Mitglieder seiner „Games with Gold“-Initiative im Oktober ohne weitere Kosten in ihre Xbox-Bibliothek laden dürfen. Für die Xbox One stehen diesmal „Hover“ und „Aaero“ bereit, obendrauf gibt es die Xbox-360-Klassiker „Castlevania: Harmony of Despair“ und „Resident Evil Code: Veronica X“. Im Video stellt Microsoft die Xbox-Klassiker näher vor.