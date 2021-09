Eine Kärntnerin als Dolmetscherin für das Weltall

Dank des perfekten Dolmetsch-Jobs hat Natalie ein Angebot bei einer Bank in Wien erhalten. „Endlich war ich zurück in einer Stadt, wo Deutsch gesprochen wird.“ Mittlerweile ist Natalie schon lange mit einem Kärntner verheiratet, die Kunst bestimmt heute ihr Leben. Sie malt Bilder, ist oft in ihrem Haus am Ossiacher See. Die Erinnerungen ans All sind allgegenwärtig.