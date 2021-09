Bio-Getränke für Schulen ganz ohne Plastikflaschen

Bald fünf Sorten

Ob Eistee-Pfirsich, Holunder, Apfel oder Orange - die Bio-Getränke kommen gut an. 1500 Schüler und Lehrkräfte der Volksschule und der Europäischen Mittelschule in Oberwart sowie der Sportmittelschule Oberschützen und des Campus BHAK/BHAS Stegersbach werden bereits versorgt. Erdbeer ist in Vorbereitung. „Alle Erfrischungen durchlaufen den Mikroplastikfilter und sind mit Magnesium veredelt“, sagt Heigl.