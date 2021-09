Besorgter Enkel erhielt Anzeige wegen Verfolgung

Angeboten hat man dem Enkel einen kurzen monatlichen Besuch, der über den Anwalt der Tante ausgemacht werden könne. Ihre Ombudsfrau will sich kein Urteil anmaßen, warum sich Positionen in einer Familie so verhärten. Fazit ist jedenfalls, dass man in einer solchen Position gegen Windmühlen kämpft und chancenlos ist. Ein Recht auf Kontakt zum Großvater hat man als Erwachsener eben nicht.