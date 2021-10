Die Stars lieben diese transparenten Kupfer-Fummel

Kylie Jenner etwa posierte erst kürzlich für die neuesten Bilder ihrer Make-up-Linie Kylie Cosmetics in einem goldenen Bikini der Modemacherin vor der Linse, Megan Thee Stallion schritt in einem Hauch von Nichts über den roten Teppich bei der Gala-Präsentation der Sports Illustrated Swimsuit im Juli. Sängerin Shakira posierte in einem Modell von Fedner in ihrem Clip zum neuen Song „Don‘t Wait Up“ am Surfbrett.