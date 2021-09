TU Graz: Große Hoffnung in neues Speziallabor

Hitze, Staub, elektromagnetische Strahlung: Unter schwierigen Betriebedingungen in der Industrie stoßen herkömmliche Messsysteme oft an ihre Grenzen. An der TU Graz will man diese Herausforderung nun in einem neuen Christian Doppler Labor für Messsysteme für raue Betriebsbedingungen lösen. Eröffnet wurde es am Dienstag, Firmenpartner sind der Stahlkonzern voestalpine und die Grazer AVL.