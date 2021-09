Messe Dornbirn sagt die „Gustav“ erneut ab

„Dass Messen sichere Orte sind, an denen eine Kontrolle der 3G-Regelung funktioniert, haben die Veranstaltungen, die kürzlich im Messequartier Dornbirn stattfanden, bewiesen. Der Stufenplan der Regierung versetzt uns jedoch wieder zurück in eine Unplanbarkeit, was eine Durchführung der Gustav unmöglich macht. Wir danken allen Beteiligten für Ihre Treue und freuen uns auf die Gustav 2022!“ so Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin der Messe Dornbirn.