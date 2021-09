Angelina Jolie: Ist The Weeknd ihr neuer Lover?

Die 46-Jährige wurde, wie die Agentur „Enterpress“ meldet, am Samstagabend bereits zum zweiten Mal mit The Weeknd beim Dinner im Giorgio-Baldi-Restaurant von Santa Monica gesichtet. Mit dem kanadischen Sänger und Sohn von äthiopischen Einwanderern (bürgerlicher Name: Abel Tefaye) speiste sie zweieinhalb Stunden im italienischen Nobelrestaurant. Er ist mit 31 Jahren 15 Jahre jünger als die Filmschauspielerin.