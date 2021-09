„Insurgency“: Hardcore-Shooter kommt auf Konsolen

PC-Spielern ist der beinharte Taktik-Multiplayer-Shooter „Insurgency: Sandstorm“ seit Jahren ein Begriff, am 29. September startet die auf Realismus getrimmte Kriegssimulation nun auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen. „Insurgency: Sandstorm“ lässt die Spieler in Multiplayer-Schlachten verschiedene Soldatenklassen verkörpern und legt viel Wert auf Details wie Ballistik und Waffenverhalten. Für 2022 haben die Entwickler ein Next-Gen-Update angekündigt, mit dem „Insurgency“ auf der PS5 und Xbox Series X neue Features erhalten soll. Dank Abwärtskompatibilität ist es aber auch jetzt schon in 4K auf den neuesten Konsolen spielbar.