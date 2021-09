Landesrat löst erneut politischen Ärger aus

Neben der Corona-Impfung ist nun die Debatte um eine weitere Schutzimmunisierung entbrannt: Die Grippe-Impfung. So wünscht sich der Obmann der Österreichischen Gebietskrankenkasse, Andreas Huss, eine österreichweite Gratis-Impfaktion. Da ziehen jedoch nicht alle Bundesländer mit – es gibt also wieder neun verschiedene Strategien. In Salzburg hat Huss von Gesundheitsreferent Christian Stöckl eine Absage für kostenlose Influenza-Impfstoffe bekommen.