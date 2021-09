Ende einer Ära: Wie sehr wird Merkel fehlen?

In unserem Nachbarland rückt der entscheidende Tag der Wahl nun näher: Am 26. September wird die Bundestagswahl in Deutschland über die Bühne gehen. Auch wenn man den Ausgang nicht vorhersagen kann, eines ist sicher: Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin verlässt Angela Merkel die politische Bühne. Es war eine prägende Ära: Von der Flüchtlings- sowie Klimafrage bis hin zur Corona-Krise - die Kanzlerin hatte in ihrer Amtszeit einiges zu bewältigen. Beim Wahlkampfabschluss am Münchner Nockherberg ging es ernst und kämpferisch zu - eine linke Regierung solle verhindert werden, so der allgemeine Tenor. Wir möchten von Ihnen wissen: Wie sehr wird Merkel in der Politik fehlen? Wer wäre ein würdiger Nachfolger? Diskutieren Sie gerne mit uns im Forum!