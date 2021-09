Tresor und Autos bei Schwimmbadeinbruch gestohlen

Einen Tresor mit Bargeld und zwei Autos erbeuteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwei - laut Polizeiangaben - Männer bei einem Einbruch in das beliebte Freizeitzentrum „Rheinauen“ in Hohenems. Während die (demolierten) Fahrzeuge inzwischen wieder aufgetaucht sind, fehlt vom Tresor und den Tätern bislang jede Spur. Es gibt aber zumindest eine grobe Personenbeschreibung.