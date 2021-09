Impfpflicht würde in OÖ die Altenheime leeren

Immer wieder spukt eine Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen durch die Debatten über die Corona-Maßnahmen. Stefan Bauer, Betriebsratschef beim Sozialhilfeverband Linz-Land, wollte wissen, was die etwa 2800 ungeimpften (von 7000) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen davon halten. Belegschaftsvertreter in anderen Bezirken machten mit, insgesamt 208 Leuten – also durchaus repräsentativ – wurden in Einzelinterviews drei vorgegebene Fragen gestellt.