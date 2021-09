Viel mehr als nur ein „Krüppel“ im Rolli

Ikarus ist ein ruppiger Jung-Macho im Rolli mit großer Klappe und vielen Ängsten, der endlich Sex mit Mädchen haben will. Der andere, Francis, ein feinfühliger Philosoph, vermutlich schwul, hat Multiple Sklerose. Die beiden Jugendlichen nerven sich – und werden beste Freunde. Doch nicht nur ihre körperlichen Beeinträchtigungen behindern die Außenseiter, sondern auch der Druck, alles intensiv ausleben zu wollen, was Jungen in dem Alter eben möchten. Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Dabei erlebt aber Ikarus dann doch die erste Liebe zu einem Mädchen. Als er Francis zu verlieren droht, beginnt er darüber nachzudenken, was einen Menschen ausmacht.