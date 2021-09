Drogen und Fahrerflucht: Polizei schnappt „Marph“

Zwischen 21. und 22. Juli hatte der damals unbekannte Täter in Mayrhofen mit der Spraydose sein Unwesen getrieben. Am „Europahaus“ hinterließ er an neun verschiedenen Stellen seinen „Tag“, also seine Signatur. Die Polizei stand vor einem Rätsel. Doch nun war sie erfolgreich: „Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Mayrhofen gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Tirol konnte ein 24-jähriger Engländer als Beschuldigter ausgeforscht werden“, teilten die Ermittler mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten auch diverse Suchtmittel.