Sachbeschädigung durch „Tags“ von Graffiti-Sprayer

Wer ist MARPH? Ein Graffiti-Sprayer hinterließ sein „Tag“, also seine Signatur, im Zeitraum zwischen Mittwoch, ca. 15 Uhr, und Donnerstag, ca 15.30 Uhr, an neun verschiedenen Stellen in Mayrhofen beim dortigen „Europahaus Mayrhofen“. Bei sämtlichen Beschädigungen handelt es sich um denselben Signaturkürzel „MARPH“ (siehe Foto). Durch die Tat wurden Teile der Fassade sowie der Pflanzengefäße verunstaltet und beschädigt.