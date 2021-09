Herbstjuwel: Über die Lünerkrinne ins Rellstal

Eine ausgedehnte, aber nicht sonderlich schwierige Wanderung führt über die Lünerkrinne ins Rellstal. Die Route ist um diese Jahreszeit besonders schön, wenn sich die Landschaft bereits herbstlich verfärbt. Es empfiehlt sich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da das Ende der Tour in Vandans liegt. Startpunkt ist die Lünerseebahn am Ende des Brandnertals. Oben angekommen geht es gleich links an der Terrasse der meist gut frequentierten Douglas Hütte vorbei. Der Weg führt zunächst über die Staumauer, von wo sich ein schöner Blick ins Tal bietet. Der Beschilderung folgend verlässt man bald den Hauptweg, der rund um den Lünersee führt, und marschiert linker Hand der Bergflanke entlang. Vorbei an einer Alpfläche geht es in sanftem aber stetigem Anstieg nach oben. Mit etwas Glück sichtet man Murmeltiere, zu hören sind die Nager jedenfalls schon von Weitem.