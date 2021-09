Volkskrankheit Bluthochdruck

Und wie lässt sich Bluthochdruck behandeln?

„Der Blutdruck kann einerseits durch eine Veränderung der Lebensweise behandelt werden. Viele Tätigkeiten des täglichen Lebens haben Auswirkungen auf den Blutdruck: Stress, hoher Alkoholkonsum, Rauchen, Übergewicht, wenig Sport oder gar keine Bewegung. Das, was man landläufig unter gesunder Lebensweise versteht, sollte zu einer Verbesserung des Blutdrucks beitragen. Wenn gleich bei der ersten Diagnose sehr hohe Werte gemessen werden, werden in den meisten Fällen von Beginn an Medikamente zum Einsatz kommen.“