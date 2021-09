Durchsichtige neue Fischart mit Mini-Hirn entdeckt

Die neu entdeckte Fischart lebt in verschiedenen Flüssen an den südlichen und östlichen Ausläufern des Bago-Yoma-Gebirges in Myanmar. Dort halten sie sich am liebsten in den kühleren, nur 25 Grad Celsius warmen Schichten unterhalb von etwa 30 Zentimetern Tiefe auf, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal „Scientific Reports“.