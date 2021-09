Mausi Lugner lässt sich Ohrläppchen aufspritzen

Artur Worsegs Stammkundin Christina „Mausi“ Lugner kann nicht genug von Botox und Co. bekommen. Damit sich im Gesicht nichts regt, soll ein Nachschub an Botox und Fäden ungewollte Gesichtsentgleisungen stoppen. Ihre Wunschliste an Artur Worseg ist lang. Für die Schönheit ist der Stammkundin kein Schmerz zu stark. Sogar ihre Ohrläppchen werden aufgespritzt.