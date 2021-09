Impf- und Teststraße siedelt von Messe zum Bahnhof

Seit März 2020 hat das Messezentrum in der Stadt Salzburg eine zentrale Rolle in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gespielt. Zuerst als Vorsorge- und Behelfsspital, dass glücklicherweise nie in Betrieb genommen werden musste. Dann als Ort für die Massentestungen im Dezember 2020 und später als Testmöglichkeit für Antigen- und PCR-Tests. Diesen Februar ging in den Hallen die erste Impfstraße im Bundesland in Betrieb.