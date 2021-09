Pandemie-Misere: Stadt muss Messehaftung erneuern

Die Haftung der Stadt in der Höhe von 17,35 Millionen Euro hat der Stadtsenat am Montag mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen. Bürgerliste und FPÖ waren dagegen. Die Bürgerliste forderte in einem Zusatzantrag ein „nachhaltiges wirtschaftliches Konzept“ für die kommenden Jahre vonseiten der Messe. Das lehnen ÖVP und SPÖ ab.