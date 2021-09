Mann soll Partnerin jahrelang eingesperrt haben

Das Festnetztelefon abgestellt, die Fenster zugeklebt, die Türe abgesperrt: Mehrere Jahre lang soll ein 63-jähriger Mann seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in München eingesperrt haben. Am Dienstag begann der Prozess gegen ihn wegen Freiheitsberaubung und mehrfacher Vergewaltigung. Das mutmaßliche Motiv für all das: Eifersucht.